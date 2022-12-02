Жительница Томской области украла из пункта выдачи онлайн-магазина хлебопечь

Фото: Килькин Артем/Голева Алёна

Пресс-служба томской полиции сообщает о заведении уголовного дела в отношении жительницы села Коломинские Гривы Чаинского района Томской области, которая не оплатила свой онлайн-заказ и ушла с товаром из пункта выдачи.

«По предварительным данным, фигуранта заказала на свои данные в интернет магазине хлебопечь. При этом способ оплаты женщина выбрала после доставки, полагая, что сотрудники пункта выдадут ей товар не требуя денег», - говорится в сообщении.

Как отмечается, женщина пришла в пункт выдачи интернет-магазина, желая забрать свой заказ. Однако в маркетплейсе указала способ «оплата после получения», но после получения томичка решила не платить за свой заказ.

Сотрудница пункта выдачи пыталась окликнуть жительницу Коломинских Грив, но та на слова не откликнулась. В квартире женщины обнаружили похищенную хлебопечь. Теперь ей грозит наказание по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж».

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