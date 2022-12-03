В Томске 3 декабря будет -18 градусов и северо-западный ветер

Фото: Кирилл Колемасов/Анна Ковалева

В Томске в субботу, 3 декабря, синоптики обещают дневную температуру в районе отметки -16...-18 °C, существенных осадков не ожидается, Ветер северо-западный 2-7 м/с., сообщает гидрометеоцентр региона.

В Томской области прогнозируется переменная облачность, местами небольшой снег и изморозь. Ветер северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура днем -13…-18°С, местами до -23°С. Температура ночью составит -20…-25°С, при пояснениях до -30°С, при облачности -14…-19°С.

Ветер на всей территории области переменный, 2-7 м/с. На дорогах местами образуется гололедица.

Также гидрометеоцентр сообщает, что на территории Томска действует штормовое предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях с 15.00 2 декабря, пятницы, до 15.00 5 декабря, понедельника.

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