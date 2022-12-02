Поезд Томск-Бийск в новогодние праздники будет ездить ежедневно

Фото: Алёна Голева

До Нового года осталось ровно 29 дней. Пресс-служба администрации Томской области сообщает, что в праздничные дни с 29 декабря 2022 года по 8 января 2023 года пассажирский поезд № 601/602 Томск-2 Бийск будет ездить ежедневно.

«Время отправления со станции Томск-2 — в 14.40, прибытие на станцию Бийск — в 07.40. В обратном направлении поезд отправляется в 20.17 и прибывает на станцию Томск-2 в 11.45. Время везде указано местное», - говорится в сообщении.

Добавляется, что вагоны оборудованы местами для маломобильных граждан.

Исключением в расписании будет 31 декабря 2022 года, когда сообщения с Бийском не будет. Уточняется также, что билеты можно купить на сайте РЖД или в официальном приложении.

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