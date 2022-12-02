Судебные приставы в Томске не смогли поднять эвакуатором арестованный бронированный BMW

Фото: пресс-служба УФССП России по Томской области / Михаил Фролов

Судебные приставы при помощи двух эвакуаторов изъяли у томички бронированный автомобиль BMW 740IL массой более четырех тонн, арестованный в счет уплаты долга, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

Сообщается, что томичка задолжала восьми кредитным организациям более 1 миллиона рублей и исполнительский сбор на сумму 50 тысяч рублей.

Приставы наложили на бронеавтомобиль томички запрет на регистрацию, а затем арестовали его. Машина находилась в залоге микрокредитной организации. Ее представители вместе с приставами прибыли для конфискации автомобиля, но не рассчитали грузоподъемность эвакуатора, который не смог сдвинуть с места четырехтонный груз. Пришлось вызывать другой, более мощный эвакуатор, который отвез автомобиль на стоянку дожидаться оценки стоимости.

После оценки иномарка будет продана на торгах, вырученные средства покроют часть долгов томички перед кредиторами.

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