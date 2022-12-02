В «Единой России» по случаю дня рождения партии прошла встреча с волонтерами

В Томской области ведется ежедневная работа по поддержке жителей Донбасса и других новых российских регионов, в том числе при участии неравнодушных граждан. Фото: ТРО ВПП «Единая Россия»

Как сообщает сайт ER.ru, в свой день рождения, 1 декабря, «Единая Россия» поблагодарила волонтеров и благотворителей, которые в рамках гуманитарной миссии партии с начала СВО помогают жителям Донбасса и новых регионов. Подобные встречи состоялись по всей стране, провели их руководители региональных отделений. Так, в центральном исполкоме «Единой России» с добровольцами встретились Дмитрий Медведев, Председатель партии, и Андрей Турчак, секретарь Генсовета.

Как отметил, в частности, Дмитрий Медведев, волонтерская деятельность партии развернулась во время пандемии, в период СВО была расширена. Ее участники помогают другим не в силу должностных обязанностей, а по зову сердца.

-За чуткость, душевную щедрость, добрые дела хочу вас искренне поблагодарить. Надеюсь, вы и дальше будете помогать людям, тем самым выполняя высокую миссию служения нашей Отчизне, - сказал Председатель партии.

Андрей Турчак подчеркнул: «Единая Россия» вместе с волонтерами, общественниками, представителями бизнеса и бюджетной сферы с первых дней СВО оказывает помощь жителям, военнослужащим, бойцам Народной милиции Луганской и Донецкой Народных Республик, Вооруженным силам.

Максим Резников (на фото в центре): «Хочу сказать искреннее спасибо всем, кто, рука об руку, ведет страну к новым высотам». Фото: ТРО ВПП «Единая Россия»

- Коллективам, которые вы представляете, представителям общественных организаций, волонтерского движения – еще раз низкий за это поклон, – сказал секретарь Генсовета.

В свою очередь, участники встречи рассказали о том, что они не только собирают гуманитарные грузы и помогают приобретать снаряжение для бойцов, но и сами регулярно ездят на Донбасс и территории новых регионов.

Как отметил Дмитрий Медведев, подводя итоги встречи, такие примеры «заряжают на Победу».

- Победа создается не только оружием и экономикой - силой духа. Вот она у вас есть, - заключил председатель партии.

По словам Максима Резникова, руководителя Региональной общественной приемной «Единой России» в Томской области, жители Донбасса и других новых регионов ежедневно получают гуманитарную помощь от неравнодушных граждан, предпринимателей, волонтеров и общественных организаций.

- Благодаря неравнодушным гражданам мы уже несколько раз отправляли большегрузы с гуманитарной помощью в зону проведения СВО, наши волонтеры ездили, чтобы помочь жителям новых территорий в восстановлении инфраструктуры. Хочу сказать большое спасибо всем, кто, рука об руку, невзирая на сложности, ведет страну к новым высотам. Убежден, что наша единая команда сделает еще много для развития, процветания нашей страны и благополучия наших граждан! – подытожил Максим Резников.