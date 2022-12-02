Томские онкологи 10 часов извлекали из прямой кишки пациентки 7-сантиметровую аденому

Фото: ОГАУЗ «Томский областной онкологический онкодиспансер» / Иван Макеев

В Томском областном онкологическом диспансере прошла редкая операция: из прямой кишки 75-летней пациентки удалили крупную аденому протяженностью 7 см, сообщила пресс-служба лечебного заведения.

Женщина пожаловалась врачам на слизистые выделения с примесью крови. По результатам обследования и биопсии в ее прямой кишке нашли крупное образование протяженностью 7 см — аденому. Специалисты отмечают, что столь крупные аденомы чаще всего перерастают в злокачественные опухоли.

Пациентке немедленно была назначена операция, в ходе которой новообразование удалили единым блоком при помощи эндоскопического ножа, методом тоннельной диссекции.

«Обычно в своей практике мы встречаем аденомы 2-3 сантиметра, и подобные операции длятся около 2 часов. Образования большего размера достаточно редки. Операция длилась 10 часов. Это очень сложная и кропотливая работа», — рассказал и.о. главврача Максим Грищенко.

Операция прошла успешно, пациентка уже выписана из онкодиспансера.

В пресс-службе лечебного заведения позже рассказали, что операцию провели врачи-эндоскописты Анатолий Дудников и Леонид Ким.

Читайте также: Томские хирурги удалили 8-сантиметровую опухоль с лица пациентки

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.