У жителя Томска за штрафы в 30 тысяч рублей конфисковали автомобиль

Фото: Томская полиция

Пресс-служба томской полиции сообщает о выявлении автомобиля, владелец которого долгое время не выплачивал штрафы за нарушение правил дорожного движения. На счету томича неоплаченные 30 тысяч рублей. За отклонения от оплаты у мужчины конфисковали его личный автомобиль.

«Сотрудниками Госавтоинспекции был выявлен автомобиль Toyota Estima, принадлежащий 42-летнему томичу, который является неплательщиком административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения на общую сумму 30 тысяч рублей», - сообщила пресс-служба.

Добавляется, что конфискованный автомобиль судебные приставы отправили на штрафстоянку. Теперь у 42-летнего жителя Томска есть 10 дней на то, чтобы полностью погасить свою задолженность.

В случае, если неплательщик не выполнит своих обязательств, то его автомобиль направят на оценку и продажу в счет оплаты долга.

Читайте также: Северную часть Коммунального моста в Томске откроют для движения 10 декабря