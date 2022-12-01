Жители Томска пять месяцев жили без горячей воды

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В Томске жители одного из многоквартирного дома пять месяцев жили без горячей воды. Томичи обратились с региональному омбудсмену за помощью, сообщается на сайте Уполномоченному по правам человека.

"В конце октября к Уполномоченному по правам человека в Томской области обратилась председатель домового комитета многоквартирного жилого дома в г. Томске. Она рассказала, что в июне 2022 в их доме отключили горячую воду. Все лето люди, в том числе семьи с маленькими детьми, жили без горячей воды. В сентябре начался отопительный сезон, батареи стали горячие, но в кранах горячая вода так и не появилась. Управляющая компания, обслуживающая дом, сообщила жильцам, что на трассе выявлен порыв, кто его будет устранять - неизвестно. Обращения жильцов в администрацию района результата не дали - горячая вода в домах томичей так и не появилась", - говорится в сообщении.

Уполномоченному по правам человека Елена Карташова лично обратилась в Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области. После разговора выяснилось, что участок тепловой сети, на котором произошел порыв, не имеет собственника и относится к разряду бесхозяйных. А это значит, что лиц, которые обязаны содержать и ремонтировать данный участок теплотрассы, попросту нет.

"Согласно положениям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России, рекомендуемый срок ремонта, связанный с прекращением горячего водоснабжения, составляет 14 дней", - отмечается на сайте.

После разбирательств омбудсмену удалось добиться того, что ситуация с устранением порыва была поставлена на контроль в администрации района. В сжатые сроки наконец-то была организована работа по устранению порыва участка теплотрассы. В процессе ремонта пришлось устранять несколько порывов, по этой причине работы немного затянулись. По результатам внеплановой проверки АО «ТомскРТС» привлечено к административной ответственности за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами с наложением штрафа.

Ресурс вернулся к жителям многоквартирного дома 17 ноября.