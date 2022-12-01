Горе-инвестор: мужчина из Томска пытался подзаработать и лишился почти миллиона рублей

Мужчина следовал указаниям звонившего и решил заключить контракт, думая, что успешно прошел обучение. Фото: Пыхалова Юлия/Алена Голева.

Мужчина из Томска хотел заработать в сфере инвестиций и лишился почти миллиона рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. Местный житель 1969 года рождения увидел рекламу о дополнительном заработке в интернете.

«Заинтересовавшись объявлением, оставил свои контактные данные. Позже мужчине перезвонил неизвестный, представившись сотрудником инвестиционной компании, и передал ряд рекомендаций по торговле на платформе», - говорится в сообщении.

Мужчина следовал указаниям звонившего и решил заключить контракт, думая, что успешно прошел обучение. После этого он перевел почти миллион рублей, но понял, что его обманули.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Читайте также: Коллекторы угрожали томичке и ее малолетнему сыну физической расправой

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.