В Томске на проспекте Комсомольский горели гаражи

Также сообщается о горевшем автомобиле. Фото: Регион-70 Томск
В сообществе «Регион 70 Томск» подписчики сообщают о возгорании на проспекте Комсомольский в Томске. Горит крыша гаражей.
«Комсомольский, горят гаражи из-за загоревшегося автомобиля», - говорится в сообщении.
На кадрах видно, как огнем охвачена крыша гаража и соседние боксы.
Напомним, за прошлые выходные в Томской области сгорело семь бань. Возгорания произошли в разных районах региона, но больше всего случаев произошло в субботу, 26 ноября.
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