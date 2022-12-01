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НовостиПроисшествия1 декабря 2022 5:58

В Томске на проспекте Комсомольский горели гаражи

Также сообщается о горевшем автомобиле
Алёна ГОЛЕВА
Также сообщается о горевшем автомобиле. Фото: Регион-70 Томск

Также сообщается о горевшем автомобиле. Фото: Регион-70 Томск

В сообществе «Регион 70 Томск» подписчики сообщают о возгорании на проспекте Комсомольский в Томске. Горит крыша гаражей.

«Комсомольский, горят гаражи из-за загоревшегося автомобиля», - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как огнем охвачена крыша гаража и соседние боксы.

Напомним, за прошлые выходные в Томской области сгорело семь бань. Возгорания произошли в разных районах региона, но больше всего случаев произошло в субботу, 26 ноября.

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