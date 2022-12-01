Матч Польша-Аргентина разочаровал томских болельщиков

Фото: Маковеева Светлана/Фролов Михаил.

В ночь на 1 декабря прошел матч между сборными Аргентины и Польши. Первая одержала победу и вышла в плей-офф мундиаля.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Голы забили Алексис Макаллистер (46-ая минута) и Хулиан Альварес (67-ая минута). 11-метровый в исполнении Лионеля Месси на 39-й минуте отразил голкипер Польши Войцех Щенсный.

Это было 22-й матч Месси на чемпионатах мира и эта цифра побила национальный рекорд Диего Марадоны. У него на счету был 21 матч.

Столкновение Аргентины и Польши томичи смотрели глубокой ночью из-за разницы во времени и были разочарованы поединком. «МК в Томске» узнали у болельщиков их ощущения от игры.

Игорь ожидал увидеть противостояние двух капитанов – Месси и Левандовски, но этого не произошло.

«Считаю, что поединка звезд не получилось. Но и битвы двух команд не произошло, играла только одна - Аргентина», - заявил Игорь.

Болельщик из Томска Александр сказал, что не увидел сборную Польши на поле.

«Сборная Польши, вместе со своим капитаном, вообще ничего не показала. Их «не было» на поле! Если бы не вратарь поляков Войцех Щенсный, который сделал несколько потрясающих сейвов, в том числе и отбитый пенальти Месси, счет мог быть и крупнее», - сказал Александр.

Екатерина из Томска уже давно следит за карьерой Левандовски и смотрела матч ради качественной игры футболиста.

«Прекрасный парень Роберт меня просто разочаровал. Более того, считаю, что Левандовски и Ко должны благодарить сборную Саудовской Аравии, забившую спасительный для поляков гол в ворота Мексики», - говорится в сообщении.

Екатерина добавила, что, по ее мнению, сборная Польши не заслужила место в плей-офф и долго она не продержится.

По итогу матча, сборная Аргентины набрала 6 очков и вышла в плей-офф турнира с первого места в группе. Команда Польши тоже попала в 1/8 финала с 4 очками. Следующими противниками аргентинцев станет Австралия, Польша же схлестнется с действующими чемпионами мира- французами.

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