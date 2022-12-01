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НовостиОбщество1 декабря 2022 4:56

Жителям Томска разрешили бесплатно провозить лыжи и сноуборды в пригородных поездах

Возможность бесплатного провоза снаряжения будет действовать весь декабрь
Ксения Высотина
Лыжи и сноуборды можно будет разместить на местах для ручной клади или в вагоне поезда так, чтобы он не создавал препятствий другим пассажирам.

Лыжи и сноуборды можно будет разместить на местах для ручной клади или в вагоне поезда так, чтобы он не создавал препятствий другим пассажирам.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Томска могут провести бесплатно лыжи и сноуборды в пригородных поездах. Возможность бесплатного провоза снаряжения будет действовать весь декабрь, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Уточняется, что бесплатный провоз снаряжения организуется в рамках акции «Зимний бонус». Ее проводит АО «Кузбасс-пригород».

Лыжи и сноуборды можно будет разместить на местах для ручной клади или в вагоне поезда так, чтобы он не создавал препятствий другим пассажирам.

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