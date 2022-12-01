Жителям Томска разрешили бесплатно провозить лыжи и сноуборды в пригородных поездах

Лыжи и сноуборды можно будет разместить на местах для ручной клади или в вагоне поезда так, чтобы он не создавал препятствий другим пассажирам.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Жители Томска могут провести бесплатно лыжи и сноуборды в пригородных поездах. Возможность бесплатного провоза снаряжения будет действовать весь декабрь, сообщает пресс-служба администрации Томской области.
Уточняется, что бесплатный провоз снаряжения организуется в рамках акции «Зимний бонус». Ее проводит АО «Кузбасс-пригород».
Лыжи и сноуборды можно будет разместить на местах для ручной клади или в вагоне поезда так, чтобы он не создавал препятствий другим пассажирам.
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