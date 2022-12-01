Ольга Крылова назначена новым начальником департамента финансово-ресурсного обеспечения администрации Томской области

Фото: пресс-служба администрации Томской области / Ксения Высотина

В администрации Томской области обменялись должностями начальник и заместитель департамента финансово-ресурсного обеспечения. Департамент возглавила Ольга Крылова, Андрей Конинин, возглавлявший департамент с 12 мая, вернулся к работе заместителем, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Уточняется, что кадровые перестановки действуют с 1 декабря.

Ольга Крылова родилась в Томске. Получила юридическое образование в ТГУ, выпустилась в 1997 году. В 1997-1999 годах работала юристом в Томской торгово-промышленной палате, в 1999 году перешла на службу в финансово-хозяйственное управление администрации Томской области.

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