В Томске 1 декабря электричество отключат в двух зданиях

Электричества не будет с 9.00 до 11.00 Фото: Ксения Высотина

В Томске завтра, 1 декабря, останутся без света всего лишь 2 здания и один из них - это ТРЦ "Изумрудный город". "Горсети" будут проводить плановые работы, сообщается на их сайте.

Уточняется, что электричество отключат на переулке Асфальтовый, 15 и на проспекте Комсомольский 13Б.

Обновление от 1 декабря: в пресс-службе «Изумрудного города» сообщили, что в ТРЦ не будет перебоев электроэнергии за счет подключения параллельной линии электропередач.

Света не будет с 9.00 до 11.00.

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