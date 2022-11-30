Томский следственный комитет просит помощи в поисках студентки

Фото: СК по Томской области

В Томской области следственный комитет просит помощи в поисках студентки. Девушка пропала 17 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Томской области устанавливается местонахождение без вести пропавшей несовершеннолетней Алтуховой Виктории Алексеевны, 17.03.2005 года рождения, уроженки села Кожевниково Кожевниковского района Томской области", - говорится в сообщении.

Напомним, что Виктория пропала 17 ноября. Студентка должна была направиться на учебные занятия в ОГБПОУ «Кожевниковский техникум агробизнеса», однако, оставив записку в своей комнате о том, что уехала в г. Новосибирск, покинула общежитие и до настоящего времени ее местонахождение достоверно не установлено.

СК по Томской области предполагает, что томичка может находиться в другом регионе Российской Федерации, так как высказывала намерения выехать за пределы Томской области.

ПРИМЕТЫ:

В день исчезновения Виктория была одета в удлиненный пуховик, шарф и шапка красного цвета, сапоги зимние черного цвета. При себе Алтухова В.А. имеет сотовый телефон неустановленной модели, банковскую карту «Сбербанк», предположительно при себе также имеет рюкзак черного цвета и студенческий билет на имя Алтуховой В.А.

На вид девушке 15-17 лет, рост 162 см, худощавого телосложения, волосы крашеные длиной до плеч, глаза голубые, нос средний прямой, лицо овальное, губы средней толщины.

Граждан, которые могут располагать сведениями о пропавшей, просьба обратиться по телефону: 8-913-811-49-30 либо -02. Также можно обратиться по адресу: город Томск, проспект Кирова, д. 51.