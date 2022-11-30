Главы муниципалитетов Томской области ответят на вопросы жителей в прямом эфире

Записи трансляций сохранят, чтобы их можно было посмотреть в любое время. Фото: Ксения Высотина

Жители Томской области смогут обратиться с вопросами к главам муниципалитетов в прямом эфире, сообщила пресс-служба областной администрации в своей группе в VK. Записи трансляций сохранят, чтобы их можно было посмотреть в любое время.

«Трансляции также пройдут на страницах районных администраций и в пабликах Центра управления регионом Томской области, который помогает организовать онлайн-эфиры», - говорится в сообщении.

В ближайшую неделю пройдет 6 трансляций. 1 декабря прямой эфир проведет глава Бакчарского района Сергей Ревера, 5 декабря – глава Колпашевского района Антон Агеев и глава Тегульдетского района Игорь Клишин, 6 декабря – глава Молчановского района Юрий Сальков, 7 декабря – глава Зырянского района Алексей Мочалов и 8 декабря глава Чаинского района Владимир Столяров.

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