В Томске мужчина фиктивно зарегистрировал семью в своей квартире

51-летний томич поставил на учет в своей квартире семью из четырех человек. Фото: Макеев Иван/Абрамов Андрей.

В Томске участковый уполномоченным полиции ОМВД России по Советскому району установил мужчину, который незаконно прописал семью в своей квартире, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Как было установлено, 51-летний томич поставил на учет в своей квартире семью из четырех человек, в будущем не собираясь предоставлять им жилье.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ст.322, 2 УК РФ.

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