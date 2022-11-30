Спортсменка из Северска выиграла три медали на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Санкт-Петербурге прошли соревнования второго этапа Союза конькобежцев России «Памяти Бориса Шилкова» среди юниоров. По итогам забегов конькобежка из Северска Валерия Сороколетова завоевала три медали, включая одну золотую, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Сороколетова стала сильнейшей на дистанции 500 м, опередив по итогам забега москвичку Лилит Гарибян на 0,35 секунды. На дистанциях 1500 м и 3000 м спортсменка из Томской области стала третьей.

В пресс-службе обладминистрации уточнили, что тренером девушки является Юлия Субботина. Сама Сороколетова — спортсмен-инструктор северской ДЮСШ «Янтарь».

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