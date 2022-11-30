Роспотребнадзор по Томской области назвал оптимальные температуры воздуха в жилых помещениях. Фото: Густаво Зырянов / Олег Золото

В Управлении Роспотребнадзора по Томской области напомнили томичам о нормативах температуры в жилых помещениях и помещениях, относящихся к объектам социальной сферы.

«В помещениях жилых зданий допустимая температура для комнат должна составлять: для холодного периода года 18-24 °C, для теплого периода года 20-28 °C», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Если температура в помещениях не соответствует нормативам, руководство организаций или управляющая компания обязана оперативно принять меры. Для этого осуществляется ежедневный контроль за температурой воздуха в помещениях.

«В случае, если в помещениях социальной сферы не работает отопление и холодно, вы вправе обратиться в территориальные органы Роспотребнадзора для принятия мер, предусмотренных законодательством», — пояснили в ведомстве. Ведомство измерит температуру в помещении и направит результаты в Госжилинспекцию при несоответствии результатов норме.

В ведомстве уточнили, что для больниц, образовательных учреждений, центров социального обслуживания и домов-интернатов установлены отдельные нормативы. Так, в учебных помещениях и кабинетах школ, а также спальнях всех групп детских садов температура не должна выходить за пределы диапазона 18-24 °C; в палатах лечебно-профилактических учреждений (больницах, санаториях) — 20-26 °C; в игровых младшей, средней и старшей групп детсадов — 20-24 °C; в организациях соцобслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ОВЗ и инвалидов — 20-22 °C.

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