Жители Томской области 300 раз за неделю пожаловались Мазуру на холодные квартиры

Фото: Владимир Мазур

Губернатор Томской области обратил внимание на жалобы жителей региона на холод в квартирах. Владимир Мазур собрал оперативное совещание с чиновниками от ЖКХ и главами муниципалитетов, сообщил глава области в своем telegram-канале.

"В повестке один вопрос – люди мёрзнут в квартирах. На холод в домах жалуются десятки томичей, стрежевчан, жителей Томского, Асиновского, Шегарского, других районов. 300 сообщений за неделю в соцсетях", - написал Мазур в своем блоге.

Губернатор подчеркнул, что ситуация из ряда вон. Он также отметил, что данная проблема будет решаться в ручном режиме и с каждым адресом индивидуально.

"Задачу выстроить системную работу, исключить провалы – не снимаю", - подытожил губернатор.

Напомним, что администрация и прокуратура Асиновского района Томской области отреагировали на сообщения о проблемах с отоплением в многоквартирных домах в селе Ягодное.

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