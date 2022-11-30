Томичам напомнили о необходимости выплаты имущественных налогов

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Жителям Томской области напомнили о необходимости выплаты имущественных налогов. Срок уплаты - не позднее 1 декабря, сообщил журналистам руководитель Управления Федеральной Налоговой Службы по Томской области Юрий Куриленко.

По словам эксперта, за прошлый год региональным налогоплательщикам начислено имущественных налогов на сумму 1,914 миллиардов рублей. Из них: транспортный налог -1005 миллионов рублей, налог на имущество физических лиц - 680 миллионов, земельный налог - 228,9 миллионов рублей.

В Томске для местных жителей сформировано более 494,7 тысяч налоговых уведомлений. Из них: направлено по почте 276,6 тысяч, выгружено в "Личный кабинет налогоплательщика" 218,1 тысяч.

Начальник Налоговой Службы отметил, что средства от транспортного налога зачисляются в областной бюджет, а от имущественного и земельного налогов - в бюджеты муниципальных образований.

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