Житель Томской области повздорил с односельчанином и вогнал ему нож в спину. Фото: Иван Вислов / Алексей Булатов

В Бакчарском районном суде Томской области будут судить местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью односельчанину, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

По предварительной версии, в сентябре этого года 25-летний житель села Бакчар поссорился с незнакомцем на улице Советской. В ходе ссоры он нанес мужчине два удара ножом по спине, а затем скрылся, лишь только чтобы в течение нескольких часов быть задержанным оперативниками.

Обвинительное заключение в отношении сельчанина передано в Бакчарский районный суд.

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