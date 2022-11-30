"Батарейки, игрушки, монеты": стало известно, что чаще всего проглатывают дети из Томска

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Врачи рассказали, какие мелкие предмет проглатывают юные томичи. Об опасности инородных предметов рассказал главврач больницы скорой медицинской помощи №2 Андрей Караваев.

"Чаще всего дети от полугода и до 6 лет поступают в больницы с инородными телами, такими как: батарейки, косточки, большие куски еды, мелкие игрушки, монеты, сережки, запонки, брелоки и магниты", - рассказал специалист.

Также специалисты просят родителей ограждать свое чадо от дисковых батареек, которые есть в большинстве игрушек. В таком случае следует надежно изолировать опасный предмет так, чтобы малыш не смог достать его. Помимо этого, врач советует проверить все развивающие игрушки на наличие мелких деталей, чтобы обезопасить ребенка.

Внимательных родителей также просят не давать ребенку монетки, они глотают их чаще всего. Также рекомендуется исключить из окружения ребенка все блестящие предметы, которые могут привлечь внимание малыша.

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