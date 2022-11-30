Житель Томска проведет в колонии почти три года за поджог автозаправки

Фото: Маковеева Светлана/Абрамов Андрей

В отношении ранее судимого 26-летнего жителя Томска Октябрьский суд Томска вынес приговор за несколько преступлений, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. Он признан виновным по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Как установил суд, в марте 2022 года мужчина пришел на заправку, чтобы набрать в свою тару, но остался недоволен количеством топлива.

«Разозлившись, он решил сжечь автозаправочную станцию и, облив бензином топливно-раздаточную колонку, поджег ее, после чего покинул место происшествия. Осуществить задуманное злоумышленнику не удалось, поскольку пожар был потушен очевидцами», - говорится в сообщении.

За пару дней до этого события подсудимый выпивал в компании друзей в подъезде многоквартирника и похитил у спящего приятеля банковскую карту. С помощью платежного средства он потратил более 3 тысяч рублей на покупки.

Мужчину приговорили к 2 годам и 10 месяцам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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