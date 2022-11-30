В Томскую область прибыла делегация из Узбекистана. Фото: посольство России в Таиланде / «КП-Томск»

Начался визит хокима (главы) Сурхандарьинской области Узбекистана Туры Боболова в Томскую область, делегация среднеазиатской республики прибыла в регион 30 ноября, сообщает пресс-служба областной администрации.

Помимо главы области, в состав делегации вошли представители бизнеса и ведущих отраслей промышленности Узбекистана, а также генконсул Узбекистана в Новосибирске Тимур Рахманов.

Визит узбекских партнеров в Томскую область имеет большое значение с учетом прочных экономических и торговых связей. Узбекистан по итогам 2021 года стал основным направлением экспорта товаров из Томской области, покупая в основном древесину и изделия из нее (более 97%), а также продукцию машиностроения и продовольственные товары. В свою очередь, в университетах Томска обучается более 2 тысяч граждан Узбекистана

В рамках визита планируется встреча делегации с губернатором Томской области Владимиром Мазуром и осмотр производственных мощностей компании «Томлесдрев».

Сурхандарьинская область (вилоят) — самый южный регион Узбекистана. В стратегии развития страны на 2022-2026 годы за этим регионом закреплена ведущая роль в инвестиционных и внешнеэкономических связях с Россией. В Сурхандарьинской области развит агропромышленный комплекс, горнодобывающая промышленность, ведется разработка запасов нефти, газа и угля.

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