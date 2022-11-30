Жительница Томской области оплатила долг в 1 млн рублей для продажи недвижимости

Должница периодически отправляла небольшие суммы для погашения займов. Фото: Осипова Анастасия/Алена Голева

Жительница Стрежевого погасила долги из-за невозможности продать земельный участок в Краснодарском крае, сообщает пресс служба УФССП России по Томской области.

«Долг женщины четырем банкам составил 1 млн рублей. Гражданка не была трудоустроена и, соответственно, не имела постоянного дохода», - говорится в сообщении.

Должница периодически отправляла суммы для погашения займов, но их размер был слишком мал, чтобы оперативно закрыть долги. Выяснилось, что женщина обладает земельным участком в Краснодарском крае площадью 25 соток. Судебный пристав вынесла запрет на совершение регистрационных действий с недвижимостью в Росреестре.

«Данная мера не позволяет оформить сделку купли-продажи либо передать имущество до окончания исполнительного производства», - сообщили в ведомстве.

Женщина погасила долг в срок из-за невозможности зарегистрировать участок за новым владельцем. Вдобавок, пришлось оплатить и исполнительский сбор за неуплату долга в добровольный срок.

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