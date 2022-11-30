Пожарные спасли четырех человек из горящего дома в Томской области

Через окно кухни спасатели вытащили четыре человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В селе Александровское произошел пожар в одноэтажном доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области. Сообщение на пульт пришло в 8:42 29 ноября. Первое подразделение прибыло на место 8:44.

Через окно кухни спасатели вытащили четыре человека, в том числе троих мальчиков 2016 и 2006 г.р. Полностью потушить огонь удалось в 9:40. Обрешетки крыши дома и веранды по всей площади обгорели, общая площадь пожара составила 117 кв.м. На месте работали три машины и 9 человек.

Предварительной причиной пожара назвали устройство или неисправность дымовой трубы.

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