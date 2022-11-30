«Сразу пропали сквозняки»: томичка поделилась секретом утепления пластиковых окон. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительница Томска поделилась с земляками секретом утепления пластиковых окон на зиму. Не все знают, что у них есть зимний режим, сообщает «МК в Томске».

По словам томички, когда в ее квартире стало слишком холодно, она с мужем обратилась в мастерскую по установке окон. Мастер приехал в тот же день и гаечным ключом усилил прижим на эксцентриках створок.

«Уплотнитель стал прилегать сильнее, сразу пропали сквозняки. Мастер сказал, что весной нужно возвращать обратно в исходное положение. Тогда эти уплотнители не будут нагружаться в теплые сезоны, окно дольше прослужит», — пояснила женщина.

Проверить, находится ли окно в зимнем режиме, можно при помощи листа бумаги, зажав его между оконной рамой и створкой. Если при закрытом окне бумага легко освобождается из зажима, значит, его необходимо затянуть на зиму при помощи обычного гаечного ключа или плоскогубец.

Читайте также: Томичам рассказали, кому жаловаться из-за холодных батарей в квартире

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.