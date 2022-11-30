Мужчина ударил женщину пистолетом по голове и пытался ограбить

Мужчина направил на упавшую женщину пистолет и потребовал деньги Фото: Иван МАКЕЕВ

В отношении напавшего на женщину ранее судимого 41-летнего томича в Советском районном суде Томска вынесли приговор, сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области. Его признали виновным по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

«Судом установлено, что в апреле 2022 года поздним вечером томич, нуждаясь в деньгах на покупку спиртного, подошел на улице к незнакомой женщине и трижды ударил ее по голове неисправным пневматическим пистолетом», - говорится в сообщении.

Мужчина направил на упавшую женщину пистолет и потребовал деньги, но пострадавшая схватилась на ствол оружия и стала звать на помощь. Это услышал местный житель, находящийся на балконе, который потребовал у мужчины остановиться. Нападавший убежал, оставив пневматический пистолет в руках у женщины.

«За содеянное суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - сообщили в ведомстве.

Осужденный был не согласен с приговором и направил апелляционную жалобу, попросив смягчение наказания, но она была оставлена без удовлетворения.

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