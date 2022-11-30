В Томске пройдут соревнования по настольному теннису для слепых

В состязаниях примут участие более 50 спортсменов. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Томске 30 ноября пройдут чемпионат и первенство Томской области по настольному теннису (спорт слепых), сообщает пресс-служба администрации региона. Их проведут на базе спорткомплекса «Юпитер» в 10:00.

«В состязаниях примут участие более 50 спортсменов из школ, колледжей и общественных организаций Томска и Северска», - говорится в сообщении.

Участники турнира получат вымпелы, а победителям и призерам вручат медали.

Читайте также: Родителей выпускников в Томской области приглашают на общерегиональное родительское собрание

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.