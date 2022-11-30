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НовостиОбщество30 ноября 2022 2:55

В Томске пройдут соревнования по настольному теннису для слепых

В состязании примут участие более 50 спортсменов
Кирилл Колемасов
В состязаниях примут участие более 50 спортсменов.

В состязаниях примут участие более 50 спортсменов.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Томске 30 ноября пройдут чемпионат и первенство Томской области по настольному теннису (спорт слепых), сообщает пресс-служба администрации региона. Их проведут на базе спорткомплекса «Юпитер» в 10:00.

«В состязаниях примут участие более 50 спортсменов из школ, колледжей и общественных организаций Томска и Северска», - говорится в сообщении.

Участники турнира получат вымпелы, а победителям и призерам вручат медали.

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