Родителей выпускников в Томской области приглашают на общерегиональное родительское собрание. Фото: Андрей КАРА

Департамент общего образования Томской области приглашает родителей учеников выпускных классов и самих выпускников присоединиться к региональному родительскому собранию, посвященному проведению государственной итоговой аттестации в 2023 году.

С родителями и выпускниками обсудят основные проблемы, связанные с написанием итогового сочинения (изложения), сроки подачи заявлений на сдачу ЕГЭ в 2023 году, а также ответят на их вопросы.

В собрании примет участие начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич, председатель комитета мониторинга и оценки качества образования департамента Вера Неверова, специалисты Томского областного института повышения квалификации.

Собрание пройдет 30 ноября в 17.00 в режиме онлайн на сайте ТОИПКРО. Вопросы также принимаются по электронной почте: gia@edu.tomsk.gov.ru.

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