В Томске 30 ноября ожидают до -23 градусов и без осадков. Фото: Алёна ГОЛЕВА

В Томске в среду, 30 ноября, днем ожидается температура около -21...-23 °C, преимущественно без осадков, сообщает гидрометеоцентр региона.

В Томской области также преимущественно без осадков. Температура днем -19...-24 °C, местами -20...-25 °C.

Ветер в области и облцентре переменный, 2-7 м/с. Томичей предупреждают об образовании гололедицы на дорогах.

Также напомним, что прогноз о неблагоприятных метеоусловиях («Режим черного неба») в Томске продлен до 15.00 пятницы, 2 ноября.

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