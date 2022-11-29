Жителю Томска вернули переведенные по поддельной подписи пенсионные накопления. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ленинском районе Томска прокуратура смогла добиться возвращения пенсионных накоплений местного жителя в Пенсионный фонд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Уточняется, что пенсионные накопления мужчины были переведены в негосударственный пенсионный фонд на основании договора с поддельной подписью заявителя, при этом он утверждал, что ничего сам не подписывал.

«В целях защиты пенсионных прав мужчины прокурор района обратился в Ленинский районный суд г. Томска с иском к некоммерческому фонду о признании договора пенсионного страхования недействительным, передаче средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд России и компенсации морального вреда», — говорится в сообщении.

Требования прокуратуры были удовлетворены Ленинским районным судом, пенсионные права мужчины восстановлены.

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