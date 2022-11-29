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НовостиОбщество29 ноября 2022 12:46

Жителю Томска вернули переведенные по поддельной подписи пенсионные накопления

Суд принял решение по иску прокуратуры
Кирилл Гостев
Жителю Томска вернули переведенные по поддельной подписи пенсионные накопления.

Жителю Томска вернули переведенные по поддельной подписи пенсионные накопления.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ленинском районе Томска прокуратура смогла добиться возвращения пенсионных накоплений местного жителя в Пенсионный фонд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Уточняется, что пенсионные накопления мужчины были переведены в негосударственный пенсионный фонд на основании договора с поддельной подписью заявителя, при этом он утверждал, что ничего сам не подписывал.

«В целях защиты пенсионных прав мужчины прокурор района обратился в Ленинский районный суд г. Томска с иском к некоммерческому фонду о признании договора пенсионного страхования недействительным, передаче средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд России и компенсации морального вреда», — говорится в сообщении.

Требования прокуратуры были удовлетворены Ленинским районным судом, пенсионные права мужчины восстановлены.

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