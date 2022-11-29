В Томске 30 ноября без электричества оставят более 100 домов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске 30 ноября пройдут отключения света в части домов Советского района и пригороде Кисловка. Данные о плановых отключениях опубликованы на сайте «Горсетей».

Всего планируется отключить около 150 домов, в первую очередь на улицах Каспийской и Черноморской в Советском районе. Еще несколько десятков домов отключат в пригороде Кисловка.

Полный список плановых отключений электроэнергии на 30 ноября:

С 9.00 до 12.00: ул. Каспийская 68-98, 71-97; ул. Черноморская 55-89, 62-а, 64-72, 66/1, 78.

С 13.00 до 17.00: Кисловка Кисловка уч.2, уч.3, уч.6, уч.11, уч.13, уч.14, уч.15, уч.17, уч.18, уч.68-а, уч.71, уч.149; Кисловка пер. Малиновый, 2, 6; Кисловка ул Летняя уч.5, уч.6, уч.9; Кисловка ул. Весенняя 2-4, уч.11; Кисловка ул. Геодезическая 2, 155, уч.1, уч.9; Кисловка ул. Лесная горка 7, уч.1, уч.21, уч.27, уч.28; Кисловка ул. Малиновая 10-16, 20; Кисловка ул. Солнечная 1; Кисловка ул. Центральная 12, уч.150-б.

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