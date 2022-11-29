Арбитражный суд в Томске не стал возвращать экс-заммэра Сурикову конфискованную усадьбу

Жилой дом и земельный участок обратили в доход государства. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший заместитель мэра Томска не смог добиться возвращения жилого дома площадью 228 квадратных метров и земельного участка под ним, конфискованных в пользу государства по делу о взяточничестве, сообщает прокуратура Томской области.

Ранее решением суда Томской области недвижимость была конфискована на основании отсутствия доказательств законности ее приобретения и факта признания служащего виновным в получении взятки. В порядке апелляции решение было обжаловано.

В прокуратуре сообщили, что в ходе рассмотрения апелляции сторона не доказала возможность обладания денежными средствами на строительство дома. Согласившись с позицией обвинения, судебная коллегия по гражданским решениям Томского областного суда не стала удовлетворять апелляционную жалобу.

Известно, что в феврале 2022 года прокуратура Томской области добилась конфискации жилого участка, принадлежавшего осужденному за взятку экс-заммэра Евгению Сурикову и его матери.

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