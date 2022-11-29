Астроном Парфенов посоветовал томичам выехать за город для наблюдения за потоком Геминиды. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В первой половине декабря достигнет пика ежегодный метеорный поток Геминиды. В 2022 году максимум активности звездопада прогнозируется в ночь с 13 на 14 декабря, сообщил изданию «МК в Томске» астроном-наблюдатель Томского планетария Евгений Парфенов.

Точка вылета метеоров (радиант метеорного потока) будет находиться в созвездии Близнецов, рядом с яркой звездой Кастор. На карте звездного неба созвездие Близнецов можно найти, мысленно проведя прямую линию от ручки «ковша» Большой Медведицы на восток. Линия упрется в две яркие звезды, расположенные по соседству одна над другой: верхняя — Кастор, нижняя — Поллукс.

По словам Евгения Парфенова, наблюдать за потоком лучше всего вдали от города, где искусственные огни не будут мешать наблюдению.

«Важно, чтобы не мешала городская засветка. Чем темнее небо, тем отчетливее будет видно происходящее. Если небо темное, метеоров много, и они яркие — то, конечно, зрелище это эффектное», — уточнил астроном.

В пик активности потока Гоминид можно наблюдать пролет до 100-150 метеоров в час.

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