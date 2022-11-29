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НовостиОбщество29 ноября 2022 9:22

В Стрежевом открыли «литературную остановку» с бесплатными книгами

Такое дополнение получилось благодаря обращению местного жителя к мэру
Алёна ГОЛЕВА
Такое дополнение получилось благодаря обращению местного жителя к мэру. Фото: Мэр Стрежевого

Такое дополнение получилось благодаря обращению местного жителя к мэру. Фото: Мэр Стрежевого

В Стрежевом Томской области один из жителей обратился к мэру города Валерию Дениченко с просьбой поставить на остановке полки. Позже глава города в своем телеграм-канале сообщил об успешном дополнении общественного места полками. Теперь местным жителям нужно лишь их наполнять.

«Настоящий филиал библиотеки! Придется добавлять полки стеллажи», - добавил Дениченко.

«Литературная остановка» появилась изначально из идеи одного горожанина, затем, 25 ноября, мэр Стрежевого сообщил об установке полки. А 29 ноября все ярусы были заполнены книгами от классики до романов.

По фотографиям местных жителей видно, что они довольны появлению необычного дополнения к остановке.

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