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В Томской области в Стрежевом по-прежнему закрыты две школы из-за синегнойной палочки. Общеобразовательные учреждения хотят открыть в начале декабря, сообщил мэр Стрежевого Валерий Дениченко в своем telegram-канале.

Еще в октябре сообщалось, как ученики школ №6 и №8 в Стрежевом переведены на дистанционный режим обучения. Это связано с обнаружением синегнойной палочки в системе водоснабжения учреждений.

"В среду же возьмем анализы воды в столовой, в туалетах. Дождемся результата в пятницу. Чтобы быть уверенными на 100 %, что с водой в школах всё в порядке", - пишет в своем блоге мэр города.

Дениченко заявил, что в понедельник, 5 декабря, в школах возобновиться занятия.