В Томске движение по ледовым переправам и автозимникам будет разрешено с декабря 2022 года

Дорожники уже приступили к их обустройству Фото: Олег Укладов

В Томской области транспортные службы начали обустраивать трассы, на которых будут ледовые переправы и автозимники. Движение по ним планируется с декабря 2022 года, об этом сообщает пресс-служба администрации Томской область.

«В текущий зимний период Томскавтодор организует 28 региональных ледовых переправ и девять автозимников в Парабельском, Каргасокском, Колпашевском, Чаинском, Молчановском, Кривошеинском, Тегульдетском и Александровском районах», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники дорожной службы уже приступили к подготовке ледовых дорог. Для этого предпринимается целый комплекс работ: очистка полос от снега, намораживание льда, подготовка съездов и подъемов, контроль толщины льда и прочее.

Ледовая переправа через Обь на трассе Томск-Каргала-Колпашева, предположительно, будет доступна для автомобилей в период до 5 декабря. Остальные же переправы будут доступны после намораживания необходимого уровня льда.

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