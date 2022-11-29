В Томской области за сутки зафиксировано еще 32 новых случая заражения COVID-19

Данные на 29 ноября 2022 года предоставил стопкоронавирус.рф Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 29 ноября 2022 года, в Томской области выявили 32 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 157 216 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 42 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 155 492 человек.

За последние сутки в стране выявлено 4 928 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 5 863 выздоровели, 53 пациента скончалось.

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