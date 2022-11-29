Жители Томска боятся получать посылки с маркетплейса из-за распространения менингита

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Жителя Томска рассказали о возможности заражения менингитом через посылки с маркетплейсов. Началось все с информации о том, что в Москве несколько сотрудников сказала OZON заболели инфекцией.

«Увидела эту новость вчера. Первая мысль была отменить посылку. Потом подумала, что следует почитать, как этот вирус передается. Посылку не отменила, жду, но боюсь», - рассказала жительница города Евгения.

Еще одна жительница Томска напротив, решила отменить имеющиеся заказы, так как боится за свое здоровье.

«Мало ли чем можно заболеть таким образом. Особенно боюсь менингита», - рассказала томичка.

Однако профессор и заведующая кафедрой микробиологии и вирусологии Мария Карпова, то почти все микробы погибают за то время, пока посылка находится в пути. По словам специалиста, за то время, пока идет посылка, погибают все микробы, которые существуют в виде клетки. Менингококки погибают очень быстро в окружающей среде. Такие микроорганизмы живут часами. Они попадают окружающую среду с кашлем и чиханием, как только капельки высыхают, то они погибают, поэтому длительно они не сохраняются.

Уточняется, что коронавирус, грипп и ОРВИ также не могут передаться через посылку.