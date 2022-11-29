В Томске сладкие подарки получат более 40 тысяч детей из малоимущих семей

Презенты предназначены для детей от 1 года до 10 лет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Томске новогодние подарки начали выдавать в центрах социальной поддержки населения. В этом году сладкие презенты получат более 40 тысяч маленьких томичей от одного года до 10 лет. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Томской области.

«Если семья оформила социальные выплаты: пособие на ребенка из малоимущей семьи, ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, ежемесячную денежную выплату на третьего ребенка или последующих детей, то для получения набора конфет родителю достаточно предъявить свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка», - говорится в сообщении.

Уточняется, что подарок малоимущие семьи на своего ребенка могут получить в центре социальной поддержки своего района. Сайты социальной поддержки граждан уже начали публиковать графики и порядок получения сладких презентов. Забрать их возможно с сегодняшнего дня 29 ноября 2022 года до 31 января 2023 года.

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