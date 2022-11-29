Корь, краснуху и свинку обсудят в Томске ведущие эпидемиологи России. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Томске с 29 по 30 ноября пройдет региональное совещание по совершенствованию эпидемиологического надзора за корью, краснухой и эпидемическим паротитом («свинкой»), сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Томской области.

В совещании примут участие более 130 специалистов из более 30 регионов России — эпидемиологи, инфекционисты, педиатры, представители Роспотребнадзора и другие. Мероприятие организуется при поддержке Управления Роспотребнадзора по Томской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области».

Участники совещания рассмотрят вопросы современной эпидемиологической ситуации в мире по кори, краснухе и эпидемическому паротиту, ее измерение в Российской Федерации, методы борьбы с ними и актуальные вопросы, связанные с совершенствованием эпиднадзора за корью, краснухой и эпидемическим паротитом.

Столь масштабное мероприятие межрегионального уровня пройдет в Томске впервые.

По данным Роспотребнадзора, в январе-сентябре 2022 года в России зарегистрированы 28 случаев кори и 387 случаев эпидемического паротита («свинки»), случаев краснухи не выявлено.

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