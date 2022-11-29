В Томске обсудят рост заболеваемости ОРВИ в прямом эфире

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальных страницах ЦУР.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Центр Управления регионом проведет прямой эфир, посвященный вопросам заболеваемости ОРВИ в Томской области и вакцинации от гриппа и COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
«Гость эфира - замначальника департамента здравоохранения Наталия Метелева», - говорится в сообщении.
Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальных страницах ЦУР в VK и OK. Вопросы можно оставить в комментариях.
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