В Томске обсудят рост заболеваемости ОРВИ в прямом эфире

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальных страницах ЦУР. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центр Управления регионом проведет прямой эфир, посвященный вопросам заболеваемости ОРВИ в Томской области и вакцинации от гриппа и COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

«Гость эфира - замначальника департамента здравоохранения Наталия Метелева», - говорится в сообщении.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальных страницах ЦУР в VK и OK. Вопросы можно оставить в комментариях.

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