Росмолодежь.Бизнес: проекты начинающих ориентированы на реальные запросы общества

Конкурс «ТВОЕ ДЕЛО. Молодой предприниматель России» - это выявление талантов в бизнесе, отмечают эксперты Росмолодежь.Бизнес. Фото: предоставлено организатором

По информации Федерального агентства по делам молодежи, в Москве 25 ноября были названы имена победителей Всероссийского конкурса «ТВОЕ ДЕЛО. Молодой предприниматель России» от Росмолодежь.Бизнес. В нем участвовали перспективные проекты из 85 регионов нашей страны (всего организаторы конкурса приняли более 25 000 заявок).

По словам Алексея Рвачева, руководителя трека Росмолодежь.Бизнес, в 2022 году для участия в конкурсе было подано большое количество заявок социально значимой направленности.

- Сегодня в России формируется поколение социально ответственных предпринимателей. Принимая то или иное решение, они ориентируются не только на свои потребности, но и на запросы общества. Так, в 2021 году в заключительном этапе конкурса «Молодой предприниматель России – 2021» приняли участие лишь 43 социальных предпринимателя. В этом году на конкурс «ТВОЕ ДЕЛО. Молодой предприниматель России» в номинации «Социальная польза» подано 1254 заявки, помимо этого, есть еще участники лиги «Молодежь с идеями». В номинацию «Социальное предпринимательство» подано 2579 анкет, - в частности, отметил Алексей Рвачев.

Он уточнил: специальную категорию «Лучший проект в сфере ESG-технологий» – получил Дауддин Дауди из Санкт-Петербурга, который занимается производством инновационных материалов для регенеративной медицины «SilkInS». Каждый активный компонент разрабатывается исключительно в лаборатории института-партнера и проходит все стадии контроля качества. В номинации «Агробизнес» среди призеров сити-ферма Владимира Бондарева – это полностью импортозамещающий проект по выращиванию полезных трав и салатов в тепличных условиях при минимальных затратах

Отмечается, что церемония награждения победителей прошла в рамках фестиваля молодежного предпринимательства «ТВОЕ ДЕЛО. Время возможностей». Для участников и гостей мероприятия была подготовлена насыщенная деловая программа, в которую вошло свыше 30 активностей. На 10 параллельных сценах прошли стратегические сессии, бизнес-турниры, преакселератор, ток-шоу, нетворкинг, профильные мастер-классы.

Добавляется: в фестивале приняли участие Александр Демин, председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, Юлия Алексеева, начальник департамента социального развития ОАО «РЖД», Ольга Шкабардня, генеральный директор АНО «Энергия развития» ГК «Росатом», Екатерина Морозова, директор открытого университета «Сколково», Дмитрий Кулиш, профессор практики Центра предпринимательства и инноваций «Сколтех», Евгений Исак, генеральный директор благотворительного фонда «Капитаны», Анастасия Пучкова, руководитель проекта MOS.МШУ, Алена Шерстнева, комьюнити-менеджер молодежных акселераторов технологического предпринимательства, эксперт Центра перспективных направлений бизнеса ПАО «Сбербанк», Егор Калина, управляющий директор Дивизиона «Малый и Микро Бизнес» ПАО «Сбербанк», Иван Курдюков, CEO «WE Agency», Матвей Масальцев, заместитель председателя совета Ассоциации волонтерских центров, Артем Рахмеев, основатель сети боулинг-ресторанов «Brooklyn Bowl», Артемий Лебедев, основатель дизайнерской компании «Студия Артемия Лебедева», Игорь Манн, самый известный маркетер России, Катя Адушкина, блогер, и многие другие.