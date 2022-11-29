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НовостиОбщество29 ноября 2022 4:53

В Томской области более 400 человек поставили прививку от гриппа

Вакцинация проводится препаратами «Совигрипп» и «Ультрикс квадри»
Ксения Высотина
Более 400 жителей Томской области поставили прививку от гриппа.

Более 400 жителей Томской области поставили прививку от гриппа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 400 жителей Томской области поставили прививку от гриппа. Вакцинация проводится препаратами «Совигрипп» и «Ультрикс квадри», сообщает пресс-служба администрации Томской области.

"На сегодня прививку от гриппа сделали 406 тысяч жителей региона, в том числе 93 тысячи детей и 608 беременных женщин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по данным облздрава, эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Томской области уже повысился на 10 %, и наложение инфекционных заболеваний может привести к тяжелым последствиям.

Напомним, что привиться от гриппа можно: в МФЦ в Октябрьском районе (ул. Пушкина, 63), ТЦ "Лето" и МСЧ №2.