В Томской области более 400 человек поставили прививку от гриппа

Более 400 жителей Томской области поставили прививку от гриппа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 400 жителей Томской области поставили прививку от гриппа. Вакцинация проводится препаратами «Совигрипп» и «Ультрикс квадри», сообщает пресс-служба администрации Томской области.

"На сегодня прививку от гриппа сделали 406 тысяч жителей региона, в том числе 93 тысячи детей и 608 беременных женщин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по данным облздрава, эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Томской области уже повысился на 10 %, и наложение инфекционных заболеваний может привести к тяжелым последствиям.

Напомним, что привиться от гриппа можно: в МФЦ в Октябрьском районе (ул. Пушкина, 63), ТЦ "Лето" и МСЧ №2.