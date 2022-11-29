В Октябрьском районе Томска ранним утром вторника сгорела иномарка. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Октябрьском районе Томска во вторник утром сгорел легковой автомобиль Toyota Carina 1997 года выпуска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Уточняется, что происшествие произошло в частном секторе в районе Михайловского парка, в переулке Военном. Сообщение о пожаре поступило в 5.21 утра, к 5.39 возгорание ликвидировали усилиями 11 человек.

«Обгорел моторный отсек, обгорели передние колеса, лопнуло лобовое и передние боковые стекла, обгорели лакокрасочное покрытие, передний бампер, обшивка передних дверей, напольное покрытие, и панель приборов, закоптился салон», — сообщает пресс-служба МЧС.

Предварительной причиной пожара называют неисправность электрооборудования.

Читайте также: В Томской области женщина без прав на ВАЗе сбила пешехода и скрылась

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.