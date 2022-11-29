Компания из Томской области задолжала более 600 тысяч рублей бюджетных платежей

Организация является сельскохозяйственной Фото: Алёна ГОЛЕВА

Пресс-служба УФССП по Томской области сообщает о долге в размере более, чем 600 тысяч рублей от сельскохозяйственной организации в Зырянском районе Томской области. Пока на имущество был не наложен арест, руководитель и учредитель не выплатили задолженность.

«Сельскохозяйственная организация в Зырянском районе задолжала более 600 тыс. рублей бюджетных платежей. Чтобы ООО самостоятельно выплатило денежные средства, судебные приставы вынесли запрет на совершение регистрационных действий в отношении автопарка должника в ГИБДД и недвижимости в Росреестре, однако организация не спешила исполнять обязательства», - говорится в сообществе.

Руководитель и учредитель смогли найти денежные средства после того, как пристав наложила арест на зерносушильный комплекс организации. Уточняется, что должники перечислили требуемую сумму на депозитный счет отделения судебных приставов по Зырянскому району.

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