Встреча Камеруна и Сербии на чемпионате мира в Катаре восхитила томичей

Встреча состоялась на стадионе «Эль-Джануб». Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре, между сборными Камеруна и Сербии завершилась со счетом 3:3. Она состоялась на стадионе «Эль-Джануб».

Жителям Томска смотревшие игру горячо одобрили ее качество. К примеру, Михаил старается не пропускать ни одного матча. От этой встречи он не ожидал чего-то особенного.

«Матч оказался шикарным, кто бы мог подумать, что Камерун и Сербия так качественно и красиво проведут 2 тайма», - поделился мужчина.

Тимофей с женой оба болельщики, но матчи смотрят в разных комнатах, чтобы не переругаться. Этот матч был ему не интересен, но внимание на него он обратил благодаря супруге.

«Что касается Камеруна и Сербии, столько голов в одном матче, это всегда интересно», - поделился Тимофей.

Сербская команда стала первой в мире, которая забила два мяча в компенсированное время первого тайма.

Матч запомнился и сюрпризом для болельщиков: в перерыве между матчами организаторы открыли турникеты и пустили на трибуны всех желающих, даже без билета.

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