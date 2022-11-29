Губернатор Томской области провел Совет по делам инвалидов

Общественники озвучили вопросы по организации транспортной доступности инвалидов как в Томске, так и в районах. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

28 ноября губернатор Томской области Владимир Мазур провел заседание Совета по делам инвалидов, на котором члены Совета рассмотрели ряд важных вопросов для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы собрались накануне международного дня и декады инвалидов, которую мы проводим в регионе с 1 по 10 декабря. В первые 10 дней зимы у нас в регионе состоятся почти 300 мероприятий для людей с ограниченными возможностями. Но мое предложение – жить не от декады к декаде, во время декады делать контрольные замеры, подводить итоги, а работать каждый день, - отметил Владимир Мазур. - Задача власти - дать инвалидам возможность для комфортной жизни, работы, учебы, отдыха, поездок в транспорте. Есть проблемы, знаю о них по личным встречам, по обращениям людей, не до всех просьб пока лично дотянулся, но каждый день этому посвящаю».

Для оперативного рассмотрения поступающих вопросов в рамках Совета губернатор создал четыре рабочие группы: в сферах общего, профессионального, высшего образования, труда и занятости; в сфере здравоохранения и медико-социальной экспертизы; в сферах физической культуры и спорта, культуры и искусства; в сферах архитектуры и строительства, транспорта и дорожной деятельности.

Члены Совета при губернаторе обсудили обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. По информации управляющего Томским региональным отделением Фонда социального страхования Дмитрия Панкратова, основная часть средств тратится на закупку протезно-ортопедических изделий, абсорбирующего белья, кресел-колясок, слуховых аппаратов. Технические средства можно получить в натуральном виде, компенсацией или нововведением 2021 года - электронным сертификатом. За 2022 год было активировано уже 730 сертификатов на 12,9 млн рублей, воспользоваться им можно в любом субъекте России. На электронные сертификаты томичи приобретали кресла-коляски, ортопедическую обувь, абсорбирующее белье, трости, костыли, опоры и другое.

Представители организаций инвалидов сообщили, что есть проблемы с качеством поставляемой продукции и сроками поставки, а также отметили, что необходимо сформировать региональный перечень технических средств реабилитации.

Глава региона дал поручение и.о. заместителя губернатора по социальной политике Марине Киняйкиной вместе с общественными организациями сформировать такой список.

Общественники озвучили вопросы и к организации транспортной доступности для инвалидов как в Томске, так и в районах.

«Весной мы очень внимательно будем проверять транспортную доступность, все съезды и спуски, готовиться надо уже сейчас. И по общественному транспорту много вопросов, очень сильно сомневаюсь, что у нас 37% транспорта приспособлено к перевозке инвалидов, я получаю другие сигналы, даже от людей, которые не являются инвалидами», - подчеркнул Владимир Мазур.

Члены Совета при губернаторе также обсудили участие томичей в национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», возможности трудоустройства победителей и участников, а также развитие в муниципалитетах адаптивных видов спорта: здесь требуется дополнительное стимулирование тренеров, работающих с инвалидами.